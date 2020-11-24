未就進口美瘦肉精豬肉道歉　國民黨立委12度阻蘇貞昌匯報

台灣的行政院長蘇貞昌原定周二（24日）到立法院發表施政報告，惟國民黨立委要求他就開放進口美國含瘦肉精豬肉道歉無果，第12度阻止其上台匯報。蘇貞昌回應，拜託國民黨立委讓立法院正常運作。國民黨立委則強調會繼續「杯葛」施政報告，讓他成為首位任內未上台發表施政報告與接受總質詢的行政院長。

針對外界擔憂，若蘇未能在立法院發表施政報告和接受總質詢，可能無法如期進行總預算審查。國民黨團總召林為洲表示，總預算審查恐無法在會期內順利完成，將留待臨時會處理。

外界關心台灣的衞福部官員是否赴美，對進口的含瘦肉精美豬查廠等工作安排上；蘇貞昌表示，因疫情關係，不能出境到美國查廠，但台灣對開放進口豬肉逐批查驗，待疫情過去，政府安排赴美查廠。惟國民黨立委質疑，為何美國官員可在疫情期間訪台，台灣的經濟部次長可到美國參加經貿會談，「衞福部官員就不能去美國查廠？」

針對外界傳蘇將辭任行政院長，蘇回應稱，此說話對基層公務員很喪氣，之前所作的努力好似一夜之間甚麼事情都不對了，又用台語表示，「做到流汗，嫌到流涎（比喻不知他人工作辛苦，卻說三道四，嫌棄別人的辛勞）」。