駿洋邨第1至3座準住戶　提早下月中旬起入伙

政府早前曾徵用火炭公屋駿洋邨作檢疫中心，其中駿洋邨4至5座的住戶已相繼入伙，惟第1至第3座仍未入伙，原本政府預計1至3座準住戶需於明年1月底才入伙。香港房屋委員會今日(24日)公布，該3座的準住戶可提早於下月中旬左右開始陸續入伙，首批會是第3座。政府會在下月初以郵寄支票方式，向租戶發放最後一次每戶6000港元的特惠津貼。

房委會表示，政府已在今年9月底全面停止使用該3座作檢疫中心，並在清空及徹底消毒有關單位後，於今年10月中旬將其交還房委會。房委會隨即進行必要的修繕及驗收工作，以確保每個單位均達致房委會出租公屋的指定標準，並因應衞生原因為用作檢疫用途的單位更換部分室內設備。按現時進度，預計該3座會於下月中旬左右開始陸續入伙。

至於今年年初曾於示威中遭惡意破壞的粉嶺公屋暉明邨昇暉樓及泰暉樓，房委會文件指出，其中昇暉樓經修復後，7月底大致完成入伙程序；至於破壞非常嚴重的泰暉樓，房委會亦已通知準租戶於本月下旬辦理入伙手續。