黃之鋒周庭林朗彥判刑　歐美日表關注　大陸促台勿插手

已解散的前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，就去年6月21日灣仔警察總部被包圍一事，早前分別承認煽惑、組織或參與未經批准的集結等罪，於周三（2日）分別被判監禁13個半月、7個月和10個月。歐盟外交和安全政策發言人瑪斯拉莉（Nabila Massrali）同日表示，上述3人被判刑，是香港支持民主聲音之空間縮小的另一迹象。

瑪斯拉莉在Twitter強調，必須確保行使基本自由，包括和平集會，而歐盟外長下周一（7日）將討論與香港有關事項。

美國國會眾議院議長佩洛西亦發聲明，指國會嚴重關注黃之鋒在獄中受到的不當對待，並對這3人可能遭加控罪名及加長刑期一事感到不安。她稱，中國對香港年輕民主人士的判決令人震驚，呼籲全球所有熱愛自由人士，「與我們一起譴責這不公判刑，以及中國對香港人的廣泛攻擊」。

日本內閣官房長官加藤勝信周四（3日）則表示，日本深切關注香港近日局勢，包括黃之鋒、周庭及林朗彥被判囚，已向中國傳達日本的擔憂。

台灣的民進黨副秘書長林飛帆周四回應事件，指大多數人對這樣的結果感到難過，台灣必須思考在亞洲建立民主陣地，可以更進一步提升援港的機制與方案，不只是援助香港，制裁港府及北京的手段都應列入討論範圍。他表示，各種手段都應考慮，認為黃之鋒這次判刑不會是最後一次，包括周庭身上還有其他案件，預料刑期都會再往上加。

民進黨國際部主任羅致政則批評，這次判刑是政治恫嚇，在香港製造白色恐怖及紅色恐怖。行政院長蘇貞昌在Facebook回應指：「鐵牢關不住自由之火，良知終將迎來天光。」他向所有香港人表示，在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單，台灣人會繼續跟所有爭取自由的年輕人站在一起。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮周四回應民進黨的說法，指他們堅決支持香港特區政府維護香港法治；批評民進黨當局對香港事務指手畫腳再次暴露其亂港謀「獨」的真面目、叫囂「援港」的虛偽、打「民主」招牌的偽善；再次警告民進黨立即縮回插手香港事務的黑手。

案情指，示威者去年6月21日曾在香港金鐘立法會綜合大樓附近聚集堵路，導致嚴重交通擠塞。他們隨後在夏慤道聚集，當時黃之鋒及林朗彥用大聲公呼籲示威者包圍警察總部，周庭亦參與其中。黃之鋒在庭上承認煽惑及組織未經批准集結兩罪，林朗彥則承認煽惑罪，而周庭亦承認煽惑及參與未經批准集結兩罪。