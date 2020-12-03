落鑊加罪：黎智英台灣賣產救亡　交易涉Mark Simon資金來源神秘

面對港台業務虧蝕連連，壹傳媒黎智英近年不斷賣產救亡，過去曾有台媒報道指，黎多年來脫手台灣資產包括賣地救亡，套現逾145億元新台幣（約40億港元）。黎更被批囤地炒賣，又被質疑當年買地的資金來源神秘，而早前新華社亦曾發表文章，質疑黎的政治資金是來自美國中情局。

官司纏身的壹傳媒黎智英不斷「撲水」救亡，早前最新公布以17.5億元新台幣（約4.7億港元）出售旗下台北內湖區一幢辦公樓物業，改善營運資金狀況。而今年7月，台灣上市的建築商長虹建設公布，斥資61.39億元新台幣（約16億港元），向黎智英相關公司買入新北市土城區大安段土地及建築物，土地面積約3.14萬平方公尺。翻查資料，賣方公司的股東兼董事涉及黎智英左右手Mark Simon，他被指與美國駐華大使有緊密聯繫，令人質疑當年買地資金來源。

是次交易的賣方為查德威有限公司、盛至有限公司及其他自然人。據香港公司註冊處資料，查德威有限公司於2008年6月成立，Mark Simon是公司唯一董事及唯一股東。盛至有限公司於2006年8月成立，董事為黎智英及Mark Simon，唯一股東為力高顧問有限公司，而該公司由黎智英出任董事。Mark Simon與黎智英關係密切，過去十多年擁有多重身份，背景複雜。

此外，長虹建設早在2013年5月，亦曾以28.88億元新台幣（約8億港元）向黎智英買入位於內湖2,000坪土地；同年10月又以10.36億元新台幣（約3億港元）買入黎智英持有的內湖安康段千坪土地，先後3次賣地就涉款逾百億元新台幣。黎智英背後的資金來源亦惹揣測，有台灣傳媒曾以「誰在囤地抬價」為題撰文，更指部分土地是有錢也買不到的工業地。

事實上，在港捲入違法佔中、秘捐黑金案的黎智英，被指是泛民最大金主，其資金來源一直成疑。新華社在今年8月發表一篇題為「反華反共的『馬前卒』——起底黎智英」的文章，批評黎智英鼓動暴亂、反中亂港，質疑壹傳媒業績近年每況愈下，黎智英要賣產救亡，而他接二連三的政治「豪捐」錢從何來，又指有人曾披露，多年前黎智英在美國前任國防部副部長的引薦下，到緬甸部署大規模投資只是幌子，實際目的是讓美國中情局的資金名正言順轉為商業資金，支持其在港策劃反華反共活動。