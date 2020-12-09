孟晚舟引渡聆訊　加騎警否認正式收FBI指示

加拿大卑詩省最高法院周二（8日）繼續中國科企華為太子女孟晚舟引渡案聆訊。加拿大皇家騎警（RCMP）倫迪（Ross Lundie）接受控辯雙方律師盤問。

倫迪接受辯方律師盤問時作供指，他不知道為甚麼有人需要在孟晚舟在溫哥華過境時，取得她的手機密碼，他認為這是不合情理。孟晚舟一方希望證明加拿大邊境服務局（CBSA）及皇家騎警在工作上有混淆，因為CBSA在美國聯邦調查局（FBI）要求下，以騎警名義向孟晚舟索取手機。

倫迪之後接受加拿大政府律師盤問，律師問他沒有在筆記簿中提及FBI是不是為了隱瞞曾與對方聯繫，他否認。他又表示忘記了自己或騎警有沒有指示CBSA不要檢查孟晚舟手機，他又否認正式接收FBI的指示。

同時接受辯方盤問的，尚有CBSA於溫哥華機場的女主管古德曼（Nicole Goodman）。她指在孟晚舟被捕後數日，曾召集同僚開會重溫CBSA在該案中的角色，特別是關於情報共享事宜。她指部門人員柯克蘭（Scott Kirkland）期間談到曾將寫有孟晚舟手機密碼的字條交予RCMP人員，其後知悉可能違反部門守則，頓時面色煞白和狀甚苦惱。

古德曼又稱，一名FBI法律專員在孟晚舟的保釋聆訊前接觸她，要求取得CBSA的海關檢查紀錄副本及孟晚舟的旅遊紀錄。她指對方非常堅持，聲稱根據部門情報分享備忘，他有權提出要求，但她認為應先由自己部門的人檢查，因為若將資料交予不熟悉該案件的人，可能會被亂用。