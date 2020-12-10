警破57個非法跨境期貨集團　涉額達700億人民幣

上海警方周四（10日）通報，近日搗破一個以境外期貨牟利的非法經營集團，吳姓主犯等人利用一款專門針對香港期貨市場的期貨交易軟件，供受害人跨境投資交易；警方其後循線再搗破56個同類型集團，涉及非法投入資金合共超過700億元（人民幣，下同，約840億港元）。據通報，此案為全國首宗以交易軟件為突破口，全面打擊非法經營集團的案例。

警方今年1月發現有不法分子，透過網上大肆招攬境內投資者，從事非法境外期貨交易。經查，吳男在不具備經營資格的情況下，透過某訊息技術公司一款具備境外期貨交易等功能的交易軟件「逸富國際」，招攬客戶從事境外期貨投資，進而賺取交易手續費。

客戶通過軟件完成一筆交易，吳的團夥便可從中賺取每筆約50元（約60港元）的手續費。截至案發，共超過1,000名客戶多次使用該軟件作境外期貨交易，涉及金額達到1.29億元（約1.54億港元）。

警方調查後發現，該軟件由一名方姓男子在2017年研發，專門針對香港期貨市場的境外期貨交易。方男通過在境外開立個人期貨交易賬戶，獲取境外期貨經紀商的接口和授權碼，進而利用軟件搭建非法跨境期貨交易通道，並在互聯網上吸引吳某等人。雙方約定客戶完成一筆交易，方某便可從吳某處每筆抽取費用。警方其後梳理出全國各地其餘56個非法經營集團。

目前被捕的90多名疑犯中，60多人因涉嫌非法經營罪被警方依法移送檢察機關審查起訴，其餘則被依法採取刑事強制措施，案件仍在調查中。