揭中資公司控制當地企業　澳洲民眾籲抵制華貨

中澳關係近日持續緊張，中方更對澳洲進口的葡萄酒加徵反補貼稅，引起澳洲民眾不滿。澳媒報道，有當地民眾發現，中國企業實際擁有41間澳洲釀酒廠和葡萄園，名單曝光後引起激烈討論。有民眾認為中國企圖加緊控制當地企業，呼籲政府提高透明度，並要求抵制國內所有中資企業，杯葛來自中國的產品。

近日陸續有澳洲民眾在Twitter留言，要求政府將中國的資金曝光，更聲言「杯葛中國貨，澳洲要站起來！」。另外，又有人表示「現在是時候列出由中國控制的所有生產、工業的清單」，並指出其實符合這種條件的企業確實很多，而且當中不少都是著名品牌。

澳洲民眾發現，當地的企業被外國控制情況比想像中嚴重。不少重要的澳洲企業都已被中資公司收購，包括當地的嬰兒配方奶粉公司。中國乳製品公司蒙牛乳業在去年以約15億澳元（約87.6億港元）的價格收購了貝拉米公司（Bellamy's）。澳洲外國投資審查委員會認為此項收購不違反國家利益，遂向交易開了綠燈。另外，蒙牛在今年8月亦打算以6億澳元（約35億港元）購入Lion Dairy and Drinks，惟交易最終告吹。

此外，中國投資者亦購買了昆士蘭省的旅遊資產，包括多個著名度假勝地，如蓮達文群島（Lindeman islands），以及索菲特和皇冠假日酒店等位於黃金海岸的酒店。