指定檢疫酒店名單曝光　置地文華東方酒店最貴　每晚索價逾5萬

港府規定海外人士自本月22日起抵港後需以專車送往指定酒店隔離檢疫，政府今日（11日）公布指定酒店名單，共有36間酒店，提供約12,100間房，每晚房價介乎約400至51,150港元。指定酒店不乏多間星級酒店，最貴的為五星級酒店中環香港置地文華東方酒店，娛樂套房雙人一晚房價高達51,150港元，收費已包括三餐膳食及所有費用。

名單上的酒店分布於全港各區，包括不同級別的酒店，最貴的是五星級酒店中環香港置地文華東方酒店，娛樂套房雙人房價一晚為51,150港元，單人一晚也要49,500港元。四星級酒店西營盤One-Eight-One酒店及尖沙咀帝樂文娜公館也榜上有名，One-Eight-One酒店14晚套房收費為62,800港元；帝樂文娜公館單人套房每晚則為4,480港元。紅磡香港嘉里酒店也成為政府指定的隔離酒店，單人套房收費3,688港元，非套房單人收費則為1,706港元。

名單中也有低價位的選擇，當中每晚房價最低的是位於九龍城奧斯酒店，入住14晚的價錢為5,580港元包三餐，即平均一晚398港元，若不包三餐，14晚價錢只需4,180港元，即平均一晚298港元；尖沙咀華美達華麗酒店也是平價選擇，每晚收費400港元，合共提供369間房間。

部分酒店列明，將不會提供送遞到客房服務，至於接待18歲以下住客，各間酒店有不同政策，有酒店列明不會接待18歲以下人士；有酒店要求18歲以下住客填寫監護人同意書才可入住；亦有酒店會提供特別照顧服務，不需要監護人陪同入住。

指定酒店名單可參考以下連結：