台碩士生尿瓶垃圾扔蓄水池　害住戶喝2月囚半年

台灣台南某大學1名陳姓研究生在今年2至3月間，因懶得外出，竟將垃圾、尿樽、吃剩的食物等丟進租屋處的地下蓄水池，導致多名住戶喝水後上吐下瀉、手腳皮膚過敏等。經房東查看後才發現，陳男坦承犯行，事後也與住戶達成和解。台南地方法院依妨害公眾飲水罪，判有期徒刑6月，緩刑2年，可上訴。

今年4月間，與該碩士生住同公寓的住戶在Facebook爆料，指近2個月發現大樓自來水有怪味，甚至有房客反映曾出現上吐下瀉就醫，房東上樓檢查水塔並未發現異狀。不料，房東再到地下室打開蓄水池，竟發現漂浮著塑膠袋、衞生紙、煙蒂、瓶裝尿液、廚餘等，水質混濁，當場大吃一驚。

經清查整棟樓住戶後，推測元兇疑為2、3月間1名退租的陳姓男研究生。當時他被房東要求在退租前，將他堆放在地下室的垃圾清掉，不料，他竟直接將垃圾丟入蓄水池內。

陳男坦承在2月底將尿液裝入塑膠樽後放在房間內，在退租時將一罐一罐的尿、多袋垃圾丟進蓄水池。他表達歉意，稱將會盡全力彌補過錯。法官考量陳男犯後態度良好，且與大部分受害人達成和解，酌情判處。全案可上訴。