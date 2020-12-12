第二輪安老院舍等強制檢測　員工須本月15日至28日測試

第二輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工進行強制檢測即將展開，政府今日(12日)宣布，按第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》發出的「強制檢測公告」規定，如需於今年本月29日至明年1月4日期間，在相關院舍值勤或提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，必須於今年12月15日至28日期間，按照公告指明的規定及程序進行強制檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

上述員工須選擇其中一個途徑接受檢測，包括社區檢測中心、臨時檢測中心或流動採樣站；透過院舍經營者/營辦人自行安排，並由醫護人員或受過訓練的人員採集樣本，或員工自費及自行安排，於認可化驗所進行檢測。

政府續指，為讓業界有更多時間適應有關安排，在第二輪強制檢測中，有關員工仍有兩個星期時間以符合「強制檢測公告」的規定，當局會視乎疫情發展及加強檢測力度，並計劃在第三輪強制檢測時，規定所有院舍員工必須在每7日內進行1次強制檢測，從而更有效地保障院舍員工和住客。