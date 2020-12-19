內地多省限電　湖南進入戰時狀態　浙江義烏市熄燈

內地用電負荷屢創新高，全國多個省份相繼限電；其中總部位於北京的國家電網公司周六（19日）宣布，國網湖南電力全面進入「戰時狀態」。另浙江義烏市近日部分地區路燈、招牌全日停電，街道晚上漆黑一片，車輛須打大燈緩慢行駛；相關措施將持續至今年年底。有市民表示生活嚴重受影響，加上年關將至，晚上摸黑走在街上更擔心遇劫，限電實際上更影響治安。

國家電網指出，湖南因氣溫驟降、居民取暖、工業用電量大幅攀升等多重因素疊加，創冬季用電負荷歷史新高，當局已合理安排電網調度，在確保省內機組滿發情況下，協調上級調度和外省電力，全力保證全省民生用電需求。目前，國網湖南電力已組織800多支搶修隊伍、逾1.2萬人24小時待命，保障電網安全供電，同時呼籲社會各界節約用電。

湖南多地日前陸續實施有序限電，部分企業須於每日用電高峰期，即上午10時至中午12時及下午5時至晚上8時停電。但有長沙有市民反映，由於寫字樓停電，其被迫行30層樓上班；更不能開電暖爐、電熱水器等禦寒，十分不便。

浙江、江西等地同樣推出限電措施。其中義烏市政府周四（17日）上午表示，措施是為了響應節能減排政策，故關閉城區主幹道等路燈，減少用電；惟相關說法卻引起網民質疑。有人指出由於疫情原因，當地在今年上半年已停產停業一段時間，全年碳排放量應已較去年減少，不明白為何仍需勞師動眾。

浙江金華轄下永康市同樣受限電影響。有市民周六（19日）表示，其工作的廠房已被停電4天，嚴重影響年末接訂單。他指出，市政府人員月中以檢查為由，要求廠房分區生產，惟到日前卻表示檢查不合格，關停全廠生產。本來今年受疫情影響，公司已遲了1個月復工，如今又再停產，嚴重影響生計。

有人直斥，「既然市民需要供暖需求增加，政府不去幫助人民過冬，反要他們捱凍，不是本末倒置嗎？」但國家發展改革委日前強調，將繼續以多渠道增加電煤供應，保障電力需求，並會合理調度電力予短期缺電地區，確保居民生活用電不受影響。