台史上最大銀行詐貸案　潤寅集團負責人夫婦獲刑逾20年

台灣司法史上最大宗銀行貸款詐騙案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦，被控近20年來涉嫌以不實交易及借新還舊等方式，向14家銀行詐貸共472億多元（新台幣，下同，約132億港元）。案件周四（31日）宣判，楊、王兩人分別判26年和28年有期徒刑，並罰款合共16.5億元（約4.6億港元）。而兩人的女兒楊宇晨亦因協助洗錢、滅證，被判3年4月有期徒刑。

起訴書指出，楊、王兩夫婦透過旗下潤寅、易京揚、潤琦、頤兆4間公司，自2000年開始以不實買賣合約、出貨單及發票，透過借新還舊式向多家銀行貸款，其中以台灣中小企銀行貸款111億多元（約31億港元）最多。自2018年起，潤寅受中美貿易戰增加關稅成本等原因延遲還款，卻同時持續借款，最終潛逃出境。兩人分别於今年1月及3月在美國被捕後押返台灣。

案件審理期間，楊文虎承認部分控罪，供稱公司一直以借新還舊方式周轉資金，至於詐貸的細節，他指都由妻子負責，女兒或其他員工並不知情。他又表示，公司財務一直都很緊絀，每天都擔心明天能否過關。

其女兒楊宇晨則否認參與公司事務，辯稱只是聽從父母指示提款。但檢方從她的手機照片，發現其婚外情對象王威程替她開立銀行保險箱，並在保險箱內查獲600萬元（約168萬港元）贓款。

案中另一名前台北法院法官、現轉任律師的黃呈熹，則涉嫌向潤寅收受1,250多萬元（約350萬港元），協助滅證。最初黃辯稱有關款項是「顧問費」、「律師費」，但審理期間改口承認協助洗錢、滅證，最終也被判刑3年零2個月。