傳語音社交平台Clubhouse涉中資　台用戶憂數據外洩

語音社交平台Clubhouse在全球多地爆紅，不少網紅及名人都有使用。但有報道指該應用程式背後是中資，令不少人擔憂數據外洩，甚至被監控。台灣有用戶更擔心，數據會被送往大陸，供大陸公司統計與分析，甚至被當局用於統戰。

報道指，去年4月上線的Clubhouse雖非來自中資，但其可能使用了中資公司Agora的語音平台技術，不過雙方至今都無承認有合作。惟Clubhouse爆紅後，Agora的股價卻從中受益，一路急升。有外國電腦程式員更在Clubhouse的程式碼發現當中確有「AgoraRtcKit套件」，意味雙方或存在接觸。

Agora官網顯示，其總部設於上海，在全球9個城市包括美國硅谷、印度班加羅爾、英國倫敦均有辦公室。Agora提供實時互動技術服務，合作企業包括小米、陌陌、Kumu等。

台媒指，Clubhouse近日亦在台灣引起熱潮，不過自從傳出使用中資技術後，有網民擔心自己的私隱安全不保。民進黨立委郭國文更警告，根據大陸法規，國家情報機構可以要求企業提交用戶數據，「當國家需要，你的數據就是我的數據」。他直言，數據更可能被用於統戰，危害台灣的資訊安全。