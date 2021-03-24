美日9月釣島演習　自衞隊動員14萬人

中日釣魚島主權爭議愈來愈激烈，美國及日本計劃本年內在釣魚島舉行聯合軍事演習。日媒周三（23日）報道，演習將於9月至11月舉行，模擬釣魚島發生突發事件；擁有15萬兵力的陸上自衞隊幾乎傾巢而出，派出14萬人參與，為日本28年來首次全國規模演習。

《沖繩時報》報道，因應中國在釣魚島周邊頻繁活動，安全保障環境日益嚴峻，故透過演習展現阻嚇力及牽制力。演習將是自衞隊歷來最大規模，並以方面隊編制展開，在全國舉行機動部署訓練，驗證《中期防衞力整備計劃》的機動能力要求，駐守沖繩的陸上自衞隊第15旅團亦會參與。

防衞省在本年預算準備22億日圓（約1.57億港元）作部隊移動及購買訓練器械之用，陸上自衞隊北部方面隊及西部方面隊去年曾舉行機動演習，共派出1.7萬人參與，美日聯合演習的人數將劇增超過8倍。防衞省指過去共舉行4次全國規模演習，對上一次是1993年，3周演習共動員14萬人。

時事通信社指出，防衞省與美國國防部協商演習事宜，舉行地點可能是赤尾嶼或黃尾嶼，而不是面積最大的釣魚島，以免區域形勢過度緊張。兩島是駐日美軍的演習場地，由美方獨自管理。根據2015年「美日防衞合作指針」，自衞隊負責保衞西南離島、前線作戰及防禦，美軍則從旁支援。報道以較早前的小型演習為例，駐日美軍橫田基地出動12架運輸機，協助運送陸上自衞隊第1空挺團500名隊員，前往靜岡縣的東富士演習場訓練空降。