台失智男吃麵包噎食變植物人　醫院賠557萬新台幣

台灣基隆一名林姓男子患有失智症，慣於狼吞虎嚥，2018年被家屬送到往某精神醫院。家人曾告知院方餐點需剁、撕碎餵食，但黃姓照護員卻未將紅豆包撕碎，導致林男噎食變成植物人。基隆地方法院近日審結案件，認定院方及照護員有疏失，判賠家屬及林男共557萬元新台幣（約152萬港元）。

判決指出，林男的女兒於2018年4月6日早上9時為父親辦理住院手續，並告知院方須以碎食餵食，未料，同日上午11點30分，黃姓照護員擅自給予林男未經撕碎的紅豆包，放任他在一旁進食，導致林男噎食，引發窒息昏迷，送醫搶救後成為植物人。林男的女兒其後提告，指黃姓照護員看見父親噎到昏迷時，並未取出口中異物，甚至錯用急救法。而黃姓主治醫生到場施心肺復甦法時，僅壓胸4至5下，未及時插管或使用急救儀器等，要求院方、醫生及照護員賠償。

被告辯稱，林男入院至噎食昏迷僅隔3小時，難以判斷其吞嚥能力，加上家屬誤將紅豆包交給護理人員，林男也曾拒絕食用碎食餐點。黃姓醫生也表明，所有急救措施皆符合標準程序。法官認為，林男家屬辦理入院時，已明確囑咐餐點必須「碎食」，認定照護員確實過失，至於黃姓醫生急救程序經衞福部醫事審議委員會鑑定後，認定並無過失。