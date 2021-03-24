陸疑用疫苗誘巴拉圭與台斷交　台外交部斥政治手段

在南美洲，台灣邦交國巴拉圭外交部日前傳出，中國疫苗廠商以跟台灣斷交作為取得疫苗條件，斥是毫無正當性並有損該國主權。台灣的外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢周二（23日）回應稱，疫苗取得攸關性命，不該淪為政治操作工具或手段。

台外交部周二召開記者會，俞大㵢表示，巴拉圭遲遲無法得到他們向COVAX、俄羅斯採購的疫苗，產生公共衞生危機。有台媒報道稱，巴拉圭政府將從台灣向AZ採購的4,000萬疫苗中，讓出200萬劑供給巴拉圭；俞大㵢強調，台灣協助巴拉圭透過不同管道，尋找疫苗廠商等洽購疫苗，強調「不是把我們疫苗讓給他們，是不相干的事」。

俞大㵢續稱，巴拉圭外交部曾特別發表聲明，號稱大陸疫苗廠商代表或中介商，提供銷售提案，以跟台灣斷交作為取得疫苗條件，強調此提案毫無正當性。俞大㵢認為，疫苗取得也是人道議題，強烈反對任何一方以附帶條件方式提供疫苗給其他台邦交國，破壞雙方邦交關係。

另外，新加坡上月23日收到一批中國大陸科興生技公司的科興疫苗，但該批疫苗仍放在儲存庫中，目前僅推動接種美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech合作研發、美國藥廠莫德納的兩款新冠疫苗。新加坡有官員指，需要獲得更多數據，再考慮開始接種。