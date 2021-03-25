台帛旅遊氣泡團下周起行　旅客提前5.5小時機場報到

台灣與太平洋島國帛琉達成旅遊氣泡，首團將於4月1日出發，台內政部次長、流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥周三（24日）表示，華航航班定於下午1時半起飛，旅客需於早上8時於桃園機場報到，分批接受檢測，拿到證明後再辦理登機手續，預計整個流程約5個半小時。帛琉總統惠恕仁應台灣政府邀請，下周日（28日）起訪台5天，是他年初上任後首度外訪。

陳彥宗周三到機場視察時表示，旅客抵達機場後，原則上由領隊確認人數後接受採檢，樣本會送到桃園醫院檢驗，預計3個半小時內完成檢測，並將紙本報告送回機場，以辦理登機。機場非管制區部分有2處可供旅客休息並等候報告，未來旅客返台入境會和現有的其他航班旅客分流，交通部觀光局會再跟旅遊業界就細節溝通。據了解，多家旅行社前往帛琉首團均已滿額。

台外交部發言人歐江安周四（25日）表示，惠恕仁伉儷將率團於下周日起訪台，期間將與台灣的蔡英文總統會晤，並將出席由帛琉旅遊管理局駐台辦事處舉辦的觀光宣傳活動。歐江安稱，惠恕仁這次訪台盼為兩地開創更多商務投資機會，同時與台灣的觀光、醫療、航空界人士深化互動，因此將前往南台灣參觀台灣船舶製造及水產養殖業。

另惠恕仁於4月1日離台當日，料與首團前赴帛琉的旅客乘坐同一航班，以親身檢視兩地旅遊氣泡的實施安排。