台鐵事故疑犯用綁貨束帶拉工程車　不堪重量斷開肇禍

台灣續查台鐵太魯閣號列車花蓮出軌事故，檢方與行政單位偕專業人士初步調查認為，肇事工程車司機李義祥在本月2日事發當天，疑使用只能拉貨物的綑綁束帶，試圖拉起重達10公噸的工程車，認為難以承受如此重量，「不斷才怪」。

台媒周三（14日）報道，肇事工程車即使是空車狀態也有7公噸重，疑因拉斷致工程車滑坡引發事故的帶子，已被列為重要證物扣查。調查人員起獲和檢視疑造成事故的帶子有兩種，其中一種是台灣俗稱「卡哩卡哩」的綁貨用束帶，另一種是吊車用的起重吊帶「布繩」，兩款帶子外形相似，一般人難以分清。

有資深工程師傅指出，若李義祥使用「卡哩卡哩」束帶拉工程車，在平路上或可行，但當時工程車卡在山坡，拿這種束帶去拉，拉力嚴重不足，會一拉就斷。另一種雖然用來吊重物，但大多是吊3公噸或5公噸以下重物，亦不足以吊起工程車。師傅認為，要用5分以上鋼纜去拉才安全，不可以隨便行事。

師傅又認為，若從工程車後方拉，其前輪一定會偏向右邊，這樣拉輪胎才會順着角度回到路面，但拉繩一斷，工程車也會往右前方下滑，以致跌向台鐵路軌方向。肇事工程車行車紀錄儀拍下的畫面顯示，工程車卡在山坡後，李義祥下車拿拉繩綑綁挖泥機挖斗及工程車車身，並指示外勞「阿好」開動挖泥機來拉工程車，但拉繩隨即斷裂，工程車其後翻落在路軌上，一分多鐘後太魯閣號列車便撞上造成重大死傷。