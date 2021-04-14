特別財會：免入息審查貸款跌26.1%　去年逾6000人海外升學

政府今日(14日)回覆議員提問，2020/21年度全日制大專學生、專上學生及擴展的免入息審查貸款金額創新低，獲發放貸款總額從15.74億大跌至11.62億，跌幅達26.1%。而去年於香港以外地區升學的學生人數超過6,000人，比前年大幅上升41.4%。

根據政府發放數字，全日制大專學生、專上學生及擴展的免入息審查貸款計劃的申請數字、獲批數目以及貸款總額都創過去5年新低，其中2020/21年度申請數字大跌2792宗，跌幅達7.2%；獲批申請數目大跌3526宗，跌幅達9.8%；獲發放貸款總額大跌4.12億，跌幅達26.1%。

貸款償還方面，由於當局因應疫情推出免息延緩還款期，2019/20年度及2020/21年度的償還總額及總償還利息的款額亦較往年減少。2018/19學年政府收到償還總額與利息合共13.36億，2019/20及2020/21年度則分別只收到10.54億及1.66億港元。截至今年1月31日，合共有6417個拖欠個案及1.05億港元的拖欠款額，拖欠年期平均為一年，當中拖欠金額最高的個案涉及款額20萬港元。而本年度撇帳數目則有3宗。

此外，香港中學文憑試符合八大基本入學要求的考生人數一直按年下跌，本年度只有19043人，當中經聯招途徑獲教資會資助大學錄取的學生人數有11944，屬臨時數字。不過，2020年修讀本地課程的中六畢業生在香港以外地區升學的人數按年大幅上升1760人，升幅達41.4%，亦創過去5年新高。