農業園承建商堆石料壓壞農地　政府事隔10日仍未移走碎石

政府農業園工程反而破壞農地！由漁農自然護理署統籌、土木工程拓展署負責建造的古洞南蕉徑農業園計劃，原冀興建約80公頃的農業園，以發展本地農業，有關工程已展開。早前有環團發現，工程承建商在部分可用來復耕的農地堆上逾1.2米高的石料，部分農地更被鋪上瀝青作臨時工地，嚴重破壞該處土質。儘管有關工程已停工，署方亦同意把碎石移走，未來若有工程車出入農地進行各前期工程，會考慮鋪設較大型的石屎板代替碎石等，惟直至昨（13日），環團發現覆蓋農地的碎石及臨時道路仍未移走，促政府先暫停收地及進行工程。

政府農業園計劃原希望透過在園內興建農地設施、連接道路，發展及培育現代農業科技，以此令50公頃荒廢農地可因此復耕，惟計劃過去因規劃不清晰及收地改路等問題，一直受蕉徑村農戶及環團質疑。環團長春社上星期發現，工程對可復耕農地破壞嚴重，曾發現有逾1.2米高的石料堆積在農地上，又到處見到建築材料，部分更靠近天然河溪。

另一個環團環保觸覺昨（13日）再次到蕉徑農業園實地視察，發現覆蓋農地的碎石及臨時道路仍未移走，反而移除了被收回農地的草皮。團體擔心即使設立了樹木保護區，未來興建的雙線道路會對港油麻藤群落造成影響。

環團環保觸覺高級項目主任馬家寶指，署方一直都未有交代恢復農業園原貌的時間表，認爲有關進度緩慢，促政府先暫停收地及工程；同時擴闊現有道路以取代農業園新建雙線道路，或選擇縮短新建的雙線道路，以及盡量原址保留現有農地。