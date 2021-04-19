傳美方將出售M109A6自走炮　台國防部否認

台媒周日（18日）報道，美國總統拜登將宣布任內首宗對台軍售，宣稱美國在台協會（AIT）已通知台方，指美國國防部轄下的國防安全合作局（DSCA）將於近期知會國會，公布向台灣出售M109A6自走炮。惟台灣的國防部長邱國正周一（19日）表示，軍購案仍在洽談，尚未接獲美方正式通知。

報道指，美國前總統特朗普任內已有對台出售M109A6及附屬精準彈藥的消息，台軍亦以「銳霆專案」與「新型155毫米火炮精準彈藥」為名建立採購案，並於本年編列預算及編妥專案人員赴海外經費。惟軍售案直至特朗普卸任仍未通過，有指台灣計劃採購M982神劍（Excalibur）精準導引炮彈，擁有知識產權的共同研發國瑞典反對出售，美方無法找到供應廠商，因此延宕至今。

有台方高層人士透露，「銳霆專案」自去年起編列近174億元新台幣（約47.8億港元），採購M109A6及附屬裝備，今年起執行人員選拔訓練、興建附屬設施及整體後勤規劃等前置作業。由於軍購預算不足而檢討採購數量，因此初期僅採購40輛。台灣陸軍擬於2023年至24年分批接裝，本年開始興建附屬設施。

對於台方能否獲得M982炮彈，高層人士僅指目前按既定採購程序行事；兩項採購案的全案發價書信函，均於去年3月11日由蔡英文總統核定，並遞交美方辦理發價書作業。台方本年將透過AIT台北辦事處、駐美軍事代表團等不同途徑，與美方洽談發價書內容。

M109A6為美國陸軍炮兵主力火炮，有別於台軍的A2及A5型。M109A6可透過自動射擊管制系統（AFCS）計算初發射擊諸元，並利用都卜勒初速雷達計算彈道，自動設定目標諸元，自動瞄準及射後自動復瞄，可隨機校準彈著無須另行校正，快速定向定位及射擊，於60秒內打出1發炮彈。M109A6射擊榴彈時最大射程24公里，使用增程彈可達30公里，搭配M982炮彈更達40公里。