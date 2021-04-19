政Whats噏：被還押李嘉達辭任區議員　李煒林退出公民黨

公民黨(公文袋)最近連續爆出退黨潮，當中涉及多名區議員。觀塘麗港城區區議員李煒林(William)今(19日)喺Facebook發文，話經過慎重考慮後決定退黨，感謝該黨過去幾年嘅支援同提攜喎。另外，因涉嫌違反《港區國安法》而正被還押嘅觀塘區議員李嘉達已遞交辭職信，辭任區議員職務。

William話作為議員，會一如既往着力專注經濟民生地區議題，為麗港城社區同香港作出貢獻。翻查觀塘區議會網頁，他嘅所屬政治聯繫一欄亦已留空。

公民袋近年動向一直惹政界關注，該黨近半年最少已有10人退黨，當中唔少係區議員，包括葵青區議員冼豪輝同譚家浚、南區區議員俞竣晞、東區區議員鄭達鴻、東區區議員李予信，黃大仙區議員鄭文杰及荃灣區議員黃家華。該黨早前更爆出前黨員楊岳橋，譚文豪、郭家麒及李予信曾向前黨友發聯署信件，提出應解散公文袋，直言該黨已完成歷史任務。

另外，同因涉違反《港區國安法》被還押嘅新民主同盟范國威，及民主黨林卓廷早前亦先後辭任西貢同北區區議員職務。就李嘉達辭任區議員方面，觀塘區議會主席蔡澤鴻確認李已辭職，指等到民政事務總署署長確認後，就會正式生效，而其議員辦事處已結束運作，該區其他區議員將為街坊提供協助。該區區議會網頁就顯示，李嘉達任期至今年4月18日。