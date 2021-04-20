美軍F16罕有掛彈赴南海護航母　劍指解放軍機隊

南海及台海戰雲密布之際，解放軍25架戰機、轟炸機、預警機及反潛機於上周一（12日）大舉進入台灣空域；美國空軍4架F16戰機同日由日本飛往南海，支援航空母艦羅斯福號打擊群。美國新聞網The Drive周一（19日）報道，F16罕有掛載實彈出發，表明不是簡單遠程訓練任務，可能是一個應急行動，經充分計算後向解放軍發出訊號。

航班追蹤數據顯示，美國空軍4架KC135空中加油機曾於本月12日，在巴士海峽上方出現，為F16空中加油。相信F16由日本沖繩嘉手納空軍基地出發，然後在南海上空飛越羅斯福號打擊群。另一邊廂，解放軍14架殲16戰機、4架殲10戰機、4架轟6K轟炸機、2架運8反潛機及1架空警500預警機，進入台灣西南防空識別區。

日本網民「伊織」（Iori）於上周六（17日）下午3時，在東京橫田空軍基地發現由南海返回的F16蹤影；F16在橫田降落加油後，於下午5時再起飛北返三澤空軍基地。照片顯示，每架F16各掛載5枚超視距的AIM120C7先進中程空對空導彈、1枚AIM9響尾蛇短程空對空導彈；其中一架F16掛載最新的AIM9X響尾蛇導彈，其餘3架則是舊款型號。

除了導彈外，每架F16分別掛載1個AN/ALQ184電子戰莢艙、1個AN/ASQ高速反輻射導彈瞄準系統。從掛載裝備推斷，應是負責反雷達作戰的F16CM。F16掛載實彈出現在敏感的南海區域，顥示美軍有能力在台灣附近及區內的熱點地區，執行防禦空中戰鬥巡邏。