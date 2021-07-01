台防疫旅館起火　釀4死22傷　包括1消防員罹難

台灣彰化市喬友大樓周三（6月30日）晚發生火警，大火波及大樓內的防疫旅館，穿上防護衣的消防員順利救出31名旅館員工及隔離檢疫人士。惟凌晨清查時，發現2男1女房客，以及1名33歲陳姓消防員倒臥現場，失去呼吸心跳，經搶救後證實不治，另有22人受傷，全數傷者分送彰化秀傳、彰化基督教醫院。

彰化市火車站前地標15層高的喬友大樓，當晚近8時發生火警，火勢迅速從2樓向上蔓延，火舌飛竄，濃煙密布，大樓7至9樓為防疫旅館，共有27名居家檢疫民眾及4名員工被困。彰化縣消防局出動26輛消防車、14輛救護車，81名消防員前往灌救。

消防員升雲梯緊急灌救滅火，大火控制在3樓沒有往上延燒，救援行動持續至周四（7月1日）凌晨，高樓層待援的人員陸續被運送下樓，其中2名居家檢疫者嗆傷送醫，分別為1名28歲男子及1名24歲女子。據報道，最後一名住客在凌晨3時42分獲救送醫，搜救過程中，曾有5名消防員失去聯絡，並在救出所有人陸續點名時，才發現1名消防員失蹤，經清查後在9627號房的浴缸內尋獲失去呼吸心跳的消防員陳志帆。

喬友大樓自1993年開幕啟用，作為彰化第一座百貨公司，一度成為地標，後來3度傳出火警，讓喬友大樓沉寂10多年，其中讓人印象最深刻是2005年5月喬友大廈曾遭縱火，造成好幾個樓層失火，之後就閒置在當地，未料改裝成旅館後，卻又遭遇第4次大火，縣府將調查是否消防設備與設計上有疏失。