印軍增調1.5萬人反恐部隊　部署中印邊境

中印邊境局勢持續緊張，印媒上周六（24日）引述消息人士報道，印度軍方早前已經將約1.5萬名反恐部隊軍人抽調至中印邊境，以「對付中國軍隊」。報道又指，印度較早前已在中印邊境地區部署超過5萬名軍人。

消息人士指，今次調動在數個月前發生，此前該支陸軍反恐部隊正在印度執行反恐任務，後被部署至中印邊境地區，協助印度軍隊維持在邊境地區的預備隊規模。該預備隊每年都在邊境附近的沙漠地區展開軍演，自去年以來，一直與中方部隊對峙。另印度早前部署的5萬名軍人，亦包括額外的裝甲部隊。

在上周五（23日），中國外交部發言人趙立堅指出，中國在中印邊境界西段的軍事部署是正常的防衞安排，旨在防範應對有關國家對中國領土的蠶食和威脅。長期以來，印方持續在中印邊境地區增加兵力部署，並不斷蠶食中國領土，是中印邊境局勢緊張的根源，中方一貫主張通過談判和平解決。

另中國外交部周日（25日）公布，中印當日舉行邊境事務磋商和協調工作機制第22次會議。雙方同意繼續保持外交高層溝通，為妥善處理中印邊境事態提供重要指導，並積極籌備第12輪軍長級會談，盡快通過邊防熱線確定的具體時間和安排。