傳山洪致王宗店村23人失蹤死亡　官稱8人遇難

河南持續暴雨導致多地洪水成災，在鄭州市下轄的滎陽市早前一名約4個月大女嬰被埋一日一夜獲救，其母遺體被發現時，雙手保持托舉姿勢。網傳事發地點崔廟鎮王宗店村，雨災導致至少23人失蹤或死亡。滎陽官方周四（29日）表示，截至7月28日，山洪共奪走8人性命，失蹤人數仍在統計。

網傳位於鄭州西邊的滎陽市崔廟鎮王宗店村，在上周二（20日）暴雨中，2座堤壩先後崩塌，引發洪水入村，摧毀數十間房屋，多人被沖走。由於道路中斷，阻礙救援人員進村。村民只能自發用挖掘機在房屋瓦礫、河道、農田中尋人。其後在河道下游，村民陸續找到部分家人的遺體。

據早前報道，獲救女嬰的父親張誠（化名）於上周二下午2時許坐在家的院子，其妻女和6歲的姪女則在家中客廳。突然山洪來襲，將房屋沖毀，張誠的妻女和姪女全被壓在倒塌的屋內。1小時後，張誠獨自救出姪女，惜其傷重不治。至於其4月大女兒及妻子，則分別於上周三（21日）和上周四（22日）才分別由救援人員救出，前者無恙，後者經已死亡。

據了解，崔廟鎮王宗店村共有2,000多人，洪水目前雖已退，至今仍有村民失蹤，不少人連日在村內尋找失蹤家人。崔廟鎮副鎮長周三（28日）表示，目前該村已全部撤離，但仍有村民回村照料家禽。