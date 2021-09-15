台新增1宗本地確診　陳時中：沒打算放寬防疫警戒

台灣周三（15日）新增5宗新冠肺炎確診病例，其中1宗為本地個案，其餘4宗為境外輸入，無新增死亡病例。目前當地社區感染疫情似已受控制，外界關注下周一（20日）將屆滿的二級防疫警戒會否鬆綁。中央流行疫情指揮中心指揮陳時中表示未有打算，但考慮放寬大型場所的人數上限。

指揮中心表示，新增本地確診為20多歲女性，周日（12日）出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，周二（14日）因工作需求接受篩檢並於周三確診。患者感染源頭不明，衞生單位目前已將其家庭及工作接觸者45人列作居家隔離，疫調正在進行。至於新增境外輸入個案分別為3男1女，年齡介乎20多至50多歲，患者分別來自法國、美國和菲律賓。台灣至今累計16,103人確診，當中839人病亡。

台灣已展開多輪大規模疫苗接種計劃，其中美國藥廠莫德納疫苗供應緊張，已接種第一劑疫苗的300多萬人，至今未等到第2劑。有台媒報道，指揮中心考慮推出莫德納與台製高端疫苗混合接種計劃，並招募受試者。在周三記者會上被問下一批莫德納疫苗何時到貨，陳時中表示「排程上有疫苗會進來」，又指未來規劃接種第二劑優先。

另據外媒報道，高端疫苗已獲世界衞生組織（WHO）列入候選疫苗廠商名單，哥倫比亞將透過WHO贊助的疫苗試驗計劃，在當地對4萬名16歲以上的高風險族群志願者進行臨床試驗，將有助未來高端疫苗獲得其他國家認可。但高端於周三上午回應，該消息並非來自WHO正式公布，該公司正與相關機構了解實際狀況及進度。