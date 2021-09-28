雙北凌晨無預警大停電　熟睡民眾被熱醒

台灣台北市和新北市部分地區周二（28日）凌晨無預警停電，受影響範圍包括台北市士林、社子區，以及新北市三重、蘆洲區等。由於事發正值凌晨熟睡時，不少人抱怨被熱醒。台電表示，因變電所變壓器斷路，超過23萬戶停電，經搶修已於上午8時全數恢復供電。

網民在各大社交平台稱，約凌晨4時50分，台北市、新北市突然停電，睡到一半被熱醒，亦有網民追劇到一半突然畫面全黑。網上傳來一片哀號：「快5點被熱醒，等等要上班的是要怎辦」、「熱到醒來，發現眼前全黑，電器都停了」、「範圍這麼大，是甚麼重要設備掛了」、「以後是否可規定夏天停電隔天可放假」、「網絡全掛，連5G也連不上，還以為世界末日」。

台電回應，凌晨4時51分蘆洲變電所主變壓器斷路，影響新北市蘆洲區、五股區、三重區等一帶共23萬多戶停電。台電隨即派員轉供及搶修，至5時17分陸續復電；截至6時30分，主要剩下台北市社子地區尚有1.9萬戶持續搶修中，其後於8時全部復電。台電表示對事故造成民眾不便，深感歉意，後續將強化供電設備巡視檢修。