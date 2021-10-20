台今增4宗輸入確診　長者打2劑莫德納後死亡

台灣周三（20日）新增4宗境外輸入新冠肺炎確診病例，無本地新增和死亡病例。台灣中央流行疫情指揮中心當日取消召開記者會，是自從三級警戒以來，首次在非天災或非假日停開記者會。據指，取消記者會原因是主要官員當日均出席立法院備詢。

指揮中心透過新聞稿表示，新增境外輸入病例均為女性，年齡介乎10多至30多歲，分別自匈牙利、菲律賓、印尼和美國入境。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上述個案均曾在外地接種2劑疫苗，3人屬於突破性感染，其餘1人曾在8月底於美國確診，前後各接種過1劑美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech合研疫苗，因此不屬於突破性感染。至今台灣累計16,347宗確診，當中846人病亡。

台中市周三通報一宗疑似接種莫德納疫苗後死亡案例，死者是77歲男性，有慢性病史，於9月23日接種第二劑後，翌日起有腰部、肌肉痠痛及喘氣，經就診返家，3日後家屬發現其倒臥床邊身亡。經解剖，初步研判死因為高血壓性心臟病。

該市衞生局稱，因家屬疑死者死因與疫苗相關，並提出受害救濟申請，該局將協助申請及請民政局進行慰問關懷。據該局統計，當地接種疫苗後不良通報共1,005宗，當中126人死亡。