台下周二防疫鬆綁　唱K可除口罩公共交通工具准進食

台灣新冠疫情趨緩，衞福部長陳時中日前曾表示，現行2級疫情警戒於11月1日屆滿後將不會調降，但台行政院長蘇貞昌周四（28日）宣布，部分防疫措施將自11月2日起放寬，包括卡拉OK可以不用戴口罩，戲院、公共巴士、台鐵和高鐵開放飲食，集會人數也不再受限。相關細節將由中央流行疫情指揮中心公布。

蘇貞昌上午主持行政院會後，由行政院發言人羅秉成轉述會中結論表示，台灣已連續60天本土確診個位數，累計超過30天零確診，另目前疫苗愈來愈充足，希望今年底前兩劑接種率能衝上6成。交通部指出，現行交通場站內均已開放飲食，故在維持基本防疫條件下，將全面鬆綁交通工具內飲食限制，在維持適當社交距離下、鄰近無旅客或旅客有配戴口罩下，可開放飲食。另郵局營業區域亦可在上述條件下開放飲食。

衞福部於會上報告建議，11月2日起也將取消室內80人、室外300人的集會活動人數上限、取消營業及公共場域人流控管與總量管制，以及取消藝文、體育、國家公園、風景區、觀光遊樂業室外人數降載。另外，八大行業（包括酒吧、舞廳等娛樂場所）也將視情況，分階段鬆綁防疫措施。