受賄10.4億人民幣　呂梁前副市長張中生改判死緩

山西省呂梁市前市委常委、副市長張中生受賄、巨額財產來源不明上訴一案，周五（29日）在省高級人民法院公開宣判。法院判處張中生死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。另在張的緩期期滿後依法減為無期徒刑，不得減刑及假釋；而案中的贓款贓物，以及來源不明財產依法予以追繳，上繳國庫。

二審審理查明，張中生在1997年至2013年期間，利用擔任山西省中陽縣縣長、縣委書記，山西省呂梁地區行署副專員，呂梁市委常委、副市長等職務便利，為有關單位和個人牟取利益，非法收受有關單位和個人給予的財物，折合共計逾10.4億元（人民幣，下同，約12.48億港元）。此外，張中生還有巨額財產明顯超過合法收入，不能說明來源。

法院認為，張中生身為國家工作人員，其上述行為已構成受賄罪，加上張未能對其財產、支出明顯超過合法收入的部分說明其來源，差額特別巨大，其行為已構成巨額財產來源不明罪，應數罪併罰。張中生受賄數額巨大，並具有索賄情節，其行為已嚴重侵害國家工作人員的職務廉潔性，社會影響極其惡劣，論罪應當判處死刑。

但鑑於張中生認罪悔罪，到案後主動交代辦案機關尚未掌握的大部分犯罪事實，積極配合贓款贓物追繳工作，同時積極檢舉他人重大受賄犯罪線索，二審期間經查證屬實，構成重大立功，具有法定、酌定從輕處罰情節，法院綜合考量全案犯罪事實和情節，遂作出上述判決。

現年68歲的張中生因長期深耕呂梁官場，被稱為「呂梁教父」。他在2014年5月受查，據指涉案金額高達25億元（約30億港元），於2016年1月先後被開除黨籍及逮捕。張至2018年3月一審時被判處死刑，在今次上訴改判死緩前，是中共十八大以來第2名被判處死刑且不緩期執行的貪官，也是近年內地首位因經濟犯罪而被執行死刑的官員。