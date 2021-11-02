台申訴大陸禁止水果進口　世貿周三將討論

世界貿易組織（WTO）上周證實，已將中國大陸禁止進口台灣水果納入本月議程處理。台灣的農委會主委陳吉仲周二（2日）表示，議程將安排於周三（3日）討論，農委會已準備好相關資料，指出陸方處理方式不符合國際規範。

大陸於今年3月和9月，以驗出有害生物介殼蟲為由，暫停進口台灣鳳梨（菠蘿）、釋迦（即番鬼荔枝）和蓮霧。台農委會其後透過台灣常駐世貿組織代表團協助，向該組織的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會提出特定貿易關切。在周二（2日）的立法院質詢會議上，有立委問行政院長蘇貞昌是否有信心申訴會成功。

蘇貞昌稱，大陸的做法不能讓國際和台灣接受，大陸此舉反造就台灣水果外銷日本大大增長。他指出，日本在這方面的檢驗最嚴格，人家都能接受，惟大陸卻不能接受，所以台灣才向WTO提出申訴，目的是向國際組織指出大陸的不合理。

陳吉仲表示，期望透過申訴指出大陸的處理方式不符合國際規範，並透過多邊組織獲得認同，也期待陸方依照國際規範進行農產貿易。陳吉仲日前受訪時指出，不只是台灣，大陸對澳洲或其他國家也有很多類似這樣的做法；在過去SPS處理的案例中，有18宗成功，「期待可以獲得正面的結果」。