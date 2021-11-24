受賄7557萬人民幣　前欽州市人大副主任判囚終身

廣西欽州市人大常委會前副主任徐貴受賄一案，周三（24日）上午在南寧市中級人民法院一審宣判。徐貴犯受賄罪成，被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。他當庭表示服從判決，不上訴。

法院審理查明，徐貴在2003年至2019年間，利用擔任巴馬縣委書記，欽州市委常委、宣傳部部長，欽州市副市長，欽州市委副書記，欽州市人大常委會副主任等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為私營企業老闆徐某、何某等21人，在工程項目承攬、設備採購、職務晉升、職務調整、景區承包等事項上提供幫助；在2003年至2020年間，他單獨或夥同他人索取及收受上述人員給予的財物，合共7,557萬元人民幣（約9,345萬港元）。

法院認為，徐貴身為國家機關工作人員，利用職務便利為他人謀取利益，索取和非法收受財物，且數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。鑑於他到案後如實供述罪行，認罪認罰，贓款贓物已部分追繳，可從輕處罰；綜合考慮其具有索賄、認罪認罰、部分退贓等具體情節後，法院作出上述判決。