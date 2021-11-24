THE畢業生就業排名　亞洲一哥東大全球第6　港學府最高排23

英國《泰晤士高等教育》(THE)公布2021年全球大學畢業生就業能力排名。亞洲區當中，東京大學排名最高，維持排第6位，新加坡國立大學則繼續排在第9位，北京大學亦排行第15。本港大學方面，即使是排名最高的是香港科技大學，亦僅排行第23位，其次的香港大學則排第45位，兩者亦雖較上次升了3位，惟仍未能趕上亞洲頂尖學府。香港中文大學則排第92位，較上次下跌了6位。

是次排名由一間法國人力資源公司負責，向來自23個國家及地區的逾萬名招聘者進行調查。在今年的排名中，美國的大學在首5位當中已佔據了4個位置，排名前三的依次為麻省理工學院、加州理工學院及哈佛大學。排名第4的是來自英國劍橋大學，排名第5的則是美國史丹福大學。

亞洲地區中排名最高的大學則是排第6的是東京大學。在亞洲區中，新加坡國立大學排名第2，在世界大學中排名第9位。至於北京大學在世界排名當中跌了2位排第15位，但在亞洲的大學中仍然排第3位。

本港大學方面，科大的排名最高，世界排名當中排第23位，較上次升了3位。本港大學中排第2位的港大，仍未能超越首40位，排在第45位，較上次升3位；中大則排第92位，較上次大跌6位，而香港理工大學則維持排名第129位。

THE指，從是次排名結果顯示，內地的大學投放了不少資源在畢業生的技能及職場準備當中，上榜的11所大學，都沒有一所排名較上次下跌。其中北大從第17位攀上第15位，清華大學亦由上次的第50位，躍升了13位至第37位，以及南方科技大學由上次的第189位，躍升了31位至第158位。

進行調查的人力資源公司代表Sandrine Belloc表示，每年的畢業生就業能力排行均反映哪些大學可為畢業生提供最佳前景，同時亦反映了招聘者最期望應徵者具備的能力，包括數碼化、專長化以及軟技巧等等，這些指標亦比起大學品牌愈趨重要。此排名亦可讓學生考慮未來的升學選擇，大學如何幫助他們邁向成功。