美對柬埔寨武器禁運　促減華軍事影響

美國指摘中國軍方對柬埔寨的影響力日益增長，加上柬埔寨出現侵害人權和貪腐問題，周三（8日）宣布對柬埔寨實施武器禁運及新的出口限制。柬埔寨暫未回應有關舉措。

根據美國聯邦公報，美國國務院把柬埔寨加入禁運所有武器的國家清單中，提到該國漠視美國官員的呼籲，持續批准中國在當地擴展軍事力量，並在泰國灣（Gulf of Thailand）建造專用設施，其他理由還包括人權和貪腐問題。美國商務部亦發布新的出口限制，阻止柬埔寨取得軍民兩用產品、低敏感度軍事用品、國防用品及服務。

美國商務部長雷蒙多發聲明，敦促柬埔寨政府在解決貪腐和侵害人權問題取得有意義的進展，並致力減少解放軍在當地的影響力，因這情況已對區域和全球安全構成威脅。據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所報告，美國並非柬埔寨的武器供應者，暫未知上述禁令有何實質影響。

與此同時，美國國務院顧問喬列特（Derek Chollet）周三起行，前往東盟輪值主席國柬埔寨和印尼訪問。美國上月曾制裁兩名柬埔寨官員，指他們涉及西哈努克省雲壤海軍基地的貪腐案，並對中國在雲壤基地的建設活動欠缺透明表示關切。