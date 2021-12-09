涉扮中介強姦印傭　巴漢否認控罪受審

一名巴基斯坦男子涉嫌扮中介，訛稱可安排在交友平台認識的年輕印傭找新僱主，然後帶她到新界八鄉錦田一賓館強姦。懷疑涉案男子否認強姦罪，案件今（9日）在高等法院開審。控方案陳詞透露，事主被姦後把經歷告訴另一當警察的網友，繼而揭發事件。被告警誡下則聲稱，事主起初拒絕入房是因為嫌房間過於簡陋，更指雙方就「肉金」談不攏，事主才指控他。

24歲被告Shahid Mohammad Suleman，持香港身份證。他被控於2020年1月19日，在錦田市6號錦田賓館2字樓A201號房強姦X。控方指，被告與印傭X在去年1月透過交友程式「skout」認識，期間被告曾開價4000港元，要求X為他提供性服務，但X拒絕。其後，X向被告訴苦，說對僱主感到失望。被告稱可以介紹新僱主給她，但前提是先與他性交。X再次拒絕。

至去年1月15日，X因犯錯而被僱主責罵，她向被告談及此事時，心血來潮下答應與被告性交，但澄清只同意性交一次，又指自己感到害怕。被告及後聲稱不再堅持性交，他一心想幫助X，更已安排X見工。至案發當日，被告相約X在錦上路港鐵站會合。被告原稱帶X去屯門黃金海岸見工，結果卻帶了她到錦田賓館一房間。X見房間無人，不肯內進，卻被強行拉入。

被告著X冷靜等候準僱主，又曾離開房間拿清水給X。X以為仍有工見，仍待在房間。被告拿水回房後坐到睡床上，要求X坐在他身旁。X拒絕，被告見狀便用力把她推倒床上，一手捉着X兩手，一手插她的陰道，並拉起她的上衣，舐她的乳頭。接著，被告除褲，先用雙腳強行把X兩腿張開，再將勃起的陰莖插入。過程中，X一直高呼求救及反抗，最後成功脫身。事後被告給她100港元，但她不肯收取。

案件編號：HCCC330/2020