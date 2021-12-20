西安爆本地疫情　全市中小學幼稚園停課

陝西省周日（19日）新增24宗新冠肺炎本地確診病例，西安佔21宗。據統計，自本月9日西安出現1宗本地病例以來，截至周日凌晨零時，當地本輪疫情累計報告28宗本地病例。按照西安疫情指揮部要求，從周一（20日）起全市中小學、幼稚園停課，復課時間另行通知。

據上周六（18日）陝西省疫情發布會通報，初步判定該省此次疫情為境外輸入引起。已確診的本地病例測序結果，均與本月4日巴基斯坦伊斯蘭堡PK854入境航班報告的境外輸入病例高度同源，全部為Delta變種病毒株。據統計，西安本輪確診患者分布於該市11區2縣的6個區，分別為雁塔區、灞橋區、碑林區、未央區、長安區、蓮湖區。

日前網上流傳文件稱，在確診病例最多雁塔區，疫情防控部門擬對大部分區域進行管控，引起廣泛關注。西安市疫情防控記者會周日回應稱，當地擬對部分區域進行管控，有關部門仍在研究協商中，目前不需要更大範圍的嚴格封控。該市又要求廣大市民從周一起，上班時須持有48小時內核酸檢測無感染報告，並做好個人安全防護。該市各文博場館、旅遊景區和公眾娛樂場所，於上周六起已暫停開放營業。

該省省委書記劉國中周日到西安市檢查疫情防控工作時強調，要全面落實國務院聯防聯控機制部署，和國務院副總理孫春蘭的要求，加緊核檢、加快流調、加強管控，以最快速度遏制住疫情傳播。他又要求對重點區域嚴格實施封閉管控，市民如非必要不離開西安，同時要加強跨市區協查，最大限度降低疫情擴散風險，並確保當地24小時內完成新一輪全民檢測。