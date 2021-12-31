解放軍軍機今年958架次巡台　陸國防：只多不少

解放軍軍機近期頻現台空域，於周五（31日）三度派軍機飛入台灣的西南空域。據台灣的國防部統計，陸軍機今年累計238日現身台空域，共涉及958架次。而大陸國防部周四（30日）在例行記者會上，批評民進黨當局炒作大陸軍機飛入台空域，又指實際派機的數量只會多、不會少。

據廣播及航迹記錄，解放軍軍機周五上午10時47分至中午12時07分，分別三度飛入台西南空域，飛行高度為6,600米。台軍機升空廣播驅離，內容為「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。據統計，陸軍機本月累計25日飛入台空域，台軍機廣播驅離71次。

大陸國防部新聞發言人譚克非周四表示，民進黨當局近期頻繁炒作所謂「大陸威脅」，宣稱今年陸軍機飛入台空域的數量是2019年和2020年總和的兩倍。譚克非強調，為捍衞國家主權安全，遏制「台獨」分裂行徑，解放軍出動飛機架次比民進黨當局炒作數量只多不少。

另外，福建各界人士周四在福州舉行新年茶話會，其中東部戰區陸軍司令員孔軍亦有出席。孔軍自2017年開始擔任海軍陸戰隊司令員，此次出席活動使用新職銜，上述訊息可見其已擔任東部戰區陸軍司令員。資料顯示，孔軍少將長期服役於前南京軍區，曾任前南京軍區某裝甲旅旅長、第12集團軍副參謀長、參謀長等職位。