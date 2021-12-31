港府無能鼠禍為患　食署2個月檢1900隻米奇

食環署自上月一日起，進行為期8星期的目標小區滅鼠行動，有關行動已於本月24日的結束，行動期間，食環署在出現鼠患的地點，例如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方加強滅鼠，分別在9,366和26,309個地點放置毒餌及捕鼠器、填堵518個鼠洞、收集871隻死鼠及捕獲1,010隻老鼠。為進一步發揮防鼠滅鼠成效，食環署亦將於下周一(2022年1月3日)展開為期10星期的第一期全港滅鼠運動。

剛完成的針對行動包括改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，在各區針對性地進行防治鼠患工作，並在深水埗、灣仔及元朗首次試行加入加強版的目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。人員亦加強目標小區的街道潔淨服務和街市及小販市場的清潔工作，包括清掃及清洗街道和後巷，以及清理街道、街市及小販市場的雜物和垃圾。

食環署亦加強巡查街市、小販和熟食市場、食物業處所等，並針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，加強執法行動。在該8個星期，食環署共進行20,226次巡查，並發出2,801個衞生建議、1,306個口頭警告、5封警告信、1,059張定額罰款通知書及作出103宗檢控。