台灣設2億美元基金　投資立陶宛經濟科技產業

立陶宛總統瑙塞達周二（4日）受訪指，允許台灣以「台灣」之名設立代表處是一個錯誤。台灣駐立陶宛代表黃鈞耀周三（5日）表示，國發會將設立2億美元（約15.6億港元）的中東歐投資基金，投資在對雙方具經濟和科技發展戰略意義的產業，協助雙方產業共同提升競爭力，立陶宛外交部表示歡迎。

駐立陶宛台灣代表處舉行線上記者會，黃鈞耀指基金初步以立陶宛為優先實施對象，預計幾個月後運作，將投資於半導體、生物科技、鐳射等領域，具體細節將由雙方相關部會商討。他稱，台灣將積極推動雷射、技術合作等關鍵產業的對接及合作。台灣政府及民間亦持續協助立陶宛遭受北京打壓的消費性商品，可盡快轉移到包括台灣在內的新開發市場。

台灣的外交部次長曾厚仁重申，台灣是立陶宛可信賴的堅實盟友和互惠共榮的商業夥伴，台灣將持續與立陶宛深化合作，共同打造強韌的民主供應鏈，增進全球民主陣營的團結與韌性。他指出，美國與歐盟也以「台灣」作稱呼，卻未遭大陸制裁，顯示北京當局選擇性欺侮較為弱小國家。

另一邊廂，美國貿易代表戴琪周三與立陶宛外交部長蘭斯柏吉斯通話，表達美國對立陶宛遭受北京外交和經濟脅迫的支持，又承諾與歐盟及其成員國加強合作。兩人指，美國和歐盟共同擁有一些需要在國際上捍衛的核心價值和原則，同意持續解決北京的經濟脅迫問題。

此外，瑙塞達一改早前受訪的說法，指對台灣設立代表處是一直支持且不變。他強調，支持設立「不具外交地位的代表處」來促進經濟關係，並認為代表處不違背「一個中國政策」。