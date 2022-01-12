官員兒子涉毆打同學　傷者左眼幾乎失明

山東濱州市14歲男學生付超（化名），早前在校內遭同學王峰（化名）毆打致重傷，送院治療後，左眼仍近乎失明。王峰事後被揭發為該市沾化區教體局一名王姓副局長的兒子，引起輿論關注。目前，當地教體局已針對事件成立工作組調查。

事發於去年11月28日中午，就讀濱州市沾化區育才實驗學校的付超，趁午休前的自由活動時間返回宿舍，卻遭宿舍長王峰阻攔，雙方一言不合便發生衝突，付超遭王峰打倒在地後，仍被對方不斷腳踢。及後，付超被送到學校醫務室進行治療，醫生發現其情況不樂觀後，幾經轉析，最終送到北京同仁醫院治療。經診斷，付超的左視神經損傷、左視神經管骨折，視力只有正常人的1%，且恢復機率極低。

另有知情人士透露，在事發前數天的晚上，王峰曾聯同多名同學跑到付超的寢室內玩耍，付超因覺得對方吵鬧便制止，懷疑雙方因此結怨。

付超的父母事發當天已報警求助，警員取走事發時的閉路電視錄像後，至今仍未結案，甚至連司法鑑定結果也未有。對此，內地傳媒近日曾向警方查詢，對方強調案件仍在辦理當中。另一方面，王峰事後未曾道歉或探望，甚至仍照常上課，校方也未有關心付超的情況；針對賠償問題，付超的父母與校方、王峰的父母多次協商後，也未能達成一致。

上周五（7日），付超的父親付前進在網上曝光事件，迅即引起輿論關注。惟王峰的父親王某隨後反駁，指自己與校方已積極承擔付超的醫療費用，又不滿付前進曝光了其姓氏及職務，準備到法院起訴對方。

對此，內媒記者先後向沾化區教體局及涉事學校查詢，區教體局長丁明新表明對事件感到痛心，強調正進行調查，會保障付超的後續治療；至於校方則拒絕回應事件。