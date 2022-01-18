政Whats噏：反修例暴動案脫罪　湯偉雄兩夫婦已離港

首宗反對修訂《逃犯條例》開審嘅暴動案、涉7.28上環暴動案但脫罪嘅湯偉雄同太太杜依蘭，原來佢哋已離港，仲喺社交平台上載咗張喺台北自由廣場嘅相。至於點解要離開，佢話因為早前喺好多事情考量下，包括家人安全同埋香港法治環境轉變，令佢有呢個決定。

佢尋日喺社交平台貼文，話本來以為離港呢個舉動可以令人比較輕鬆，但當發生喺自己身上，先發覺要離開自己由細到大成長嘅地方一啲都唔好受，諗下諗下，兩夫婦喺飛機上都喊咗出嚟。

佢仲自爆離港後未夠兩個月，就因為分離抑鬱開始自殘，仲曾有輕生念頭，但幸好得友人開解，而之後一個個項目可以成功實行，佢先捱咗過去，佢仲話嚟緊會以鍛煉同尋找機遇為首要目標。

湯偉雄同太太杜依蘭喺2019年7月28日於上環被捕、後被起訴暴動罪，當時屬情侶嘅佢哋喺8月4日結婚。二人同16歲少女被控暴動，係反修例首宗開審嘅暴動案。3人經審訊後裁定罪名不成立，事後律政司提上訴，要求釐清「共同犯罪」原則是否適用於暴動罪，喺舊年3月勝訴，裁定不在現場但提供協助嘅人士亦可入罪。