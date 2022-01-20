官媒揭周江勇貪腐案細節　以職權助弟經商牟利

內地反貪腐電視專題片《零容忍》第五集「永遠在路上」在周三（19日）晚播出，披露浙江省委前常委、杭州市委前書記周江勇的貪腐經過。周江勇利用公權力為經商的弟弟周建勇提供各項幫助，直至去年8月被中紀委國家監委立案審查調查。

專題片指出，浙江省是市場經濟活躍地區，部分領導幹部存在搞「一家兩制」的問題，包括周江勇周健勇。後者原是上海理工大學教師，卻因羨慕商界成功人士的生活，在2006年兼職辦起一間化工企業，起步地點選在周江勇當時擔任一把手的寧波市象山縣。周江勇坦言：「弟弟要經商辦企業，給他介紹一家企業去合作。就是因為我牽過那個線，然後就慢慢地……這是禍根啊。」

周江勇當時透過一間民企提供資金、土地、設備，在權錢交易的基礎上攫取「第一桶金」。該民企在周江勇授意下，和周健勇「合作」開辦寧波翔潤石化科技有限公司，後來該公司變成周健勇獨立承包，但依然長期免費使用該民企的土地、廠房和設備。多年來，該民企向周江勇兄弟輸送利益多達逾700萬元人民幣（約870萬港元）。與此對應，周江勇則利用職權，為該民企在獲取土地等方面提供幫助。

周江勇此後不遺餘力，為弟弟的關聯企業充當靠山。他不僅在企業經營方面提供幫助，甚至干預司法，幫助其公司在環境污染案中逃避刑事處罰，又利用職務影響力，搶奪案件管轄權，自認為能通過設置「防火牆」來規避監督。此外，他收受其他商人賄賂的過程中，都是通過弟弟作為橋樑，先後為一些大型央企、國企拿工程、批項目。