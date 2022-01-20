掃蕩香港仔違規場所及冚賭　13賭客被捕另15人遭票控

西區警區於昨日(19日)聯同食環署展開聯合行動，打擊與違反限聚令有關的違例行為。行動中，警方搗破一個懷疑非法麻將賭檔，合共拘捕13人；另外執法人員亦巡查了區內多間持牌酒吧及食肆，共向11名顧客發出違反限聚令定額罰款通知書，另外亦會向4名牌照負責人發出傳票。

西區警區特別職務隊突擊搜查位於香港仔香港仔大道的一個住宅單位，搗破一個懷疑非法麻將賭檔。一名姓麥(57歲)女子涉嫌「經營賭博場所」被捕。另外3男9女(54至85歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。執法人員亦向涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》 （599G章）的人士發出定額罰款通知書。

行動中，警方檢獲2張電動麻雀枱、 4副麻雀、400港元現金以及2800元籌碼。所有被捕人士現正被扣留調查。

此外，西區警區聯同食環署人員巡查區內多間受規管處所及持牌食肆，當中發現有4間食肆涉嫌違規營業，違規事項包括桌子與桌子之間少於1.5米距離、員工沒有佩戴口罩及未有確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼。食環署人員將會向4名牌照負責人發出傳票，亦已向11名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）的顧客發出定額罰款通知書。

警方留意到在新型冠狀病毒病第5波疫情下，仍有不法分子借機擴充賭檔，非法聚眾。西區警區特別職務隊將會繼續在區內巡查，打擊區內的非法賭博情況。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有Omicron變種病毒襲港，恐會爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。