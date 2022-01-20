省第二監獄前獄長遭雙開　在任時「黑老大」孫小果2次減刑

雲南省紀委監委周四（20日）通報，小龍潭監獄前監獄長王春華嚴重違紀違法，且涉嫌受賄犯罪，已遭開除黨籍及公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。據悉，王春華此前擔任省第二監獄監獄長期間，雲南「黑老大」孫小果曾在該監獄獲兩次減刑後出獄。

通報批評，王春華無視黨的紀律和規矩，背離初心使命，毫無黨性原則，不但銷毀證據對抗組織審查，又組織封建迷信活動，且多次接受可能影響公正執行公務的宴請或娛樂活動安排，收受管理服務對象所送禮品、禮金，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，違規接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排，對個人實際持有的房產隱瞞不報，違規干預、插手幹部選拔任用工作，甚至借用管理服務對象錢款，利用職務便利為親屬在金融機構吸收存款謀取利益，長期與多名女性搞錢色、權色交易等。

通報又指，王春華在新冠疫情防控期間，仍不正確履行職責，多次邀約下屬打麻雀，又在在婚姻關係存續期間，與他人發生不正當性關係等；其違紀違法行為主要發生在黨的十八大後，特別是在黨的十九大後，仍不收斂、不收手、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，遂作出上述處分。