搞家族式腐敗　杭州市委前書記周江勇遭雙開

內地早前曝光浙江省委前常委、杭州市委前書記周江勇的貪腐細節，指其利用公權力為經商的弟弟周建勇提供幫助，直至去年8月被查。據中央紀委國家監委網站周三（26日）消息，周江勇因嚴重違反黨紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被給予開除黨籍及公職處分。

經查，周江勇對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；違規配備警衞人員、公務用車，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；應私營企業主請託違規選拔任用幹部，不按規定報告個人有關事項；違規干預插手市場經濟、執法司法活動；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周江勇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表、浙江省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。