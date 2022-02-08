承認就流浪狗案使用虛假文件誤導上司　漁護署農林督察判社服令

廉政公署去年落案起訴一名漁農自然護理署二級農林督察，指他涉嫌在處理4宗流浪狗個案時，訛稱交出狗隻的市民不願以控方證人身份出庭作供。該漁護署督察早前承認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今早(8日)在九龍城法院判刑，署理主任裁判官黃雅茵考慮到報告正面，被告有深切反省，遂接納感化官建議，判處160小時社會服務令。

48歲被告李啟廸，早前承認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，他獲准保釋候判，以待索取背景及社會服務令報告。辯方今天進一步求情時，引述感化官在報告中建議80至160小時社會服務令，辯方重申案件不涉及貪污，被告有真誠悔意，過去亦無案底，希望法庭接納感化官建議。

案情指，被告自2013年起任職漁護署二級農林督察，駐九龍動物管理中心，其職責包括管理流浪狗及相關刑事調查，及考慮檢控狗隻畜養人。2018年6月26日至2019年2月27日期間，曾經有4名市民拾獲流浪狗後，交到上述中心及填寫「市民交來流浪動物紀錄」，4人均在紀錄上填選願意就檢控狗隻畜養人出庭作供，惟被告其後將紀錄副本掃描後，透過複製及貼上，修改成4人不願意出庭作供。被告其後將修改後的紀錄，連同含虛假陳述的檢控表格交給上司，最終被告上司就着4宗個案，均沒有向狗隻畜養人作出檢控。

案件編號：KCCC 3491/2021