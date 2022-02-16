郴州確診者疑為人蛇　珠海懸賞打擊走私偷渡

湖南省郴州市周二（15日）通報2宗香港返湘人員新冠肺炎確診病例，又指二人於周一（14日）凌晨4時先從香港坐船入境廣東省珠海市後，再自駕回到湖南。不少網民質疑二人為內地偷渡者。珠海市多區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室周二晚先後發出懸賞通告，要求市民提供反走私、反偷渡線索。

綜合內媒報道，珠海市香洲區和金灣區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室周二晚分別發出通告，內容指出，為了廣泛地動員廣大群眾參與反走私、反偷渡專項治理行動，有效防範境外疫情輸入，市民如提供金灣區範圍內參與或從事走私活動、偷越邊境、組織他人偷越邊境等非法活動線索，公安機關尚未掌握且經查證屬實，將予以一次性獎勵。有關懸賞安排有效期為一年。

通告內容顯示獎勵標準為：舉報走私違法犯罪活動被認定違法犯罪的，給予最高5萬元（人民幣，下同，約6.2萬港元）獎勵；舉報走私違法犯罪活動被認定違法犯罪、舉報運送、組織他人偷越國（邊）境犯罪線索的，每抓獲1艘（輛）偷渡交通工具者，獎勵10萬元（約12.4萬港元）；每查獲1名組織者（俗稱蛇頭），獎勵3萬元（約3.7萬港元）；每查獲1名偷渡者，獎勵1萬元（約1.2萬港元）。相關線索如已獲得其他部門同類獎勵，不得重複申請。