台男警強迫女同袍下跪　判賠11萬新台幣

台灣台北市警察局一名馬姓警員因拉扯一名張姓女警，又強迫對方當眾下跪，後者後向土林地方法院提出民事訟訴，要求前者賠償183萬元（新台幣，下同，約51萬港元）。台媒周四（24日）報道，法院裁定馬男應就2次犯行共賠償11萬元（約3萬港元）。

事緣2019年間，台北市北投警分局警備隊已婚的馬姓警員，被同單位的張姓女警控訴長期騷擾。該年5月，馬男先在郵局暴力拉扯張女，又搶走其手袋將袋內私人物件倒在派出所值班台。同年9月，馬男要求正在當值的張女趕往北投分局談判，然後逼對方下跪了5秒。

張女表示，馬男的行為使她失眠、憂鬱，無法繼續擔任警務，於2021年4月辭職，故要求馬男賠償150萬元（約41萬港元）精神撫慰金。另張女指事件導致其短期無法就業，要求馬男再賠償33萬元（約9.2萬港元）薪金損失。

法官認為，馬男的行為侵害張女自由權，嚴重貶低張女人格，判馬男應負侵權損害賠償。至於張女離職，因與案發相隔超過1年半，法官認為難以與馬男犯行有因果關係，故裁定張女要求馬男賠償薪資損失敗訴，全案可上訴。