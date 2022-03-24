曲婉婷母受賄及濫權案　二審維持無期徒刑

內地唱作歌手曲婉婷的母親、黑龍江哈爾濱市發改委前副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室前主任張明杰涉受賄、濫用職權一案。黑龍江省高級人民法院周四（24日）公開二審判決，裁定駁回上訴，維持原判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同案被告王紹玉維持判囚14年，並處罰300萬（人民幣，下同，約368.5萬港元）。

哈爾濱中級人民法院於上年11月17日宣判一審結果，認定張明杰涉受賄500萬元（約614.2萬港元），與王紹玉共同受賄9,317萬元（約11,445萬港元）；兩人貪污行為造成公共財產損失約2.3億元（約2.83億港元）。兩人違法所得及其孳息被沒收、追繳。

宣判後，兩人因不服而分別提出上訴至黑龍江省高級人民法院，法院依此案組成合議庭進行全面審查。法院認為張明杰身為國家工作人員，利用職務便利，為他人牟取利益，索取他人財物，數額特別巨大，兩人行為均構成受賄罪；張明杰身為國家機關工作人員，徇私舞弊，致使公共財產遭受重大損失，其行為構成濫用職權罪。兩人具有索賄情節，應依法從重處罰。法院綜合案情，遂作出駁回上訴，維持原判裁定。

有網民評論道：「就是那個逃到加拿大歌手（曲婉婷）的媽媽。」、「害了多少家庭，該判死刑」。中央紀委監委曾在前年9月在網上發布文章，指張明杰透過境外生活的曲婉婷進行資產轉移，此舉損害國家財產，滿足親屬奢靡生活。